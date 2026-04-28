Venerdì 8 maggio si apre il primo turno dei playout tra Adamant e Fidenza, con l’obiettivo di evitare la retrocessione in Serie B Nazionale. L’Adamant, che punta molto su Willis Tio, ha bisogno di tre successi per mantenere la categoria, affrontando una squadra che ha vinto solo cinque partite in tutta la stagione, pari al 14% delle gare giocate. La partita si gioca in una fase cruciale per entrambe le formazioni.

Sarà dunque Fidenza l’avversaria dell’Adamant nel primo turno dei playout, al via venerdì 8 maggio. Serviranno tre vittorie per assicurarsi la permanenza in B Nazionale, contro una formazione che ha vinto appena cinque partite in stagione, il 14% delle gare disputate. Accoppiamento migliore non poteva esserci, almeno sulla carta: sia per il valore dell’avversario che per la vicinanza della trasferta. Ferrara ci arriva col morale in crescita in virtù delle buone prestazioni dell’ultimo periodo, culminate col netto successo di domenica con Quarrata, che purtroppo non è servito per agguantare la salvezza diretta. L’arma in più su cui coach Sacco potrà contare è un dominante Willis Tio, sicuramente il giocatore più cresciuto in questo campionato, su cui tante squadre di A2 e alta B1 hanno già posato gli occhi in vista della prossima stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Willis Tio, la salvezza prima di spiccare il volo. Il trascinatore dell’Adamant piace a tanti club

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