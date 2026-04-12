Oggi alle 18 l’Adamant affronterà Piombino in trasferta, cercando di consolidare la propria posizione in classifica dopo la vittoria contro Pesaro. La squadra spera di recuperare Tio, mentre ci sono possibilità che anche Caiazza possa scendere in campo. L’obiettivo è ottenere altri punti fondamentali in vista della salvezza, con l’attenzione rivolta alle condizioni dei giocatori in vista della partita.

Allarme in parte rientrato per Tio, qualche speranza di vedere in campo pure Caiazza. L’Adamant farà visita oggi (ore 18) a Piombino per cercare altri punti importanti in chiave salvezza dopo il successo con Pesaro. "E’ stata una vittoria che ha sollevato un pochino il morale del gruppo, perché venendo da una striscia di sconfitte e forse ancor peggio da una striscia di infortuni gravi eravamo condizionati tantissimo – le parole di coach Sacco –. Basti pensare alla partita di Casoria dove eravamo praticamente in cinque e mezzo, sei al massimo: così non ci si diverte e il morale va sotto i tacchi, poi dal lunedì al sabato devi lavorare comunque in maniera emergenziale ed è triste.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Adamant a Piombino spera di recuperare Tio

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