Willie Peyote a Napoli | firmacopie alla Feltrinelli della Stazione Centrale

Willie Peyote sarà a Napoli per un firma copie presso la libreria Feltrinelli della Stazione Centrale. L'artista ha annunciato anche altri incontri in diversi store Feltrinelli nelle principali città italiane, oltre a un evento al Capodoglio di Torino. Tutti gli appuntamenti sono legati alla presentazione del suo nuovo album di inediti, intitolato “ANATOMIA DI UNO SCHIANTO PROLUNGATO”, che uscirà il 15 maggio.

Willie Peyote ha annuncia oggi 5 appuntamenti negli store Feltrinelli delle principali città italiane e un incontro al Capodoglio di Torino per presentare il suo nuovo album di inediti “ANATOMIA DI UNO SCHIANTO PROLUNGATO” in uscita il prossimo 15 maggio. Tappa anche a Napoli, alla Feltrinelli.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Willie Peyote in concerto a Firenze Madame a Bari per il firmacopie del nuovo album, appuntamento alla FeltrinelliBari si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dai fan della musica italiana: il firmacopie del nuovo album di Madame, che farà... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Willie Peyote pubblica il 15 maggio Anatomia Di Uno Schianto Prolungato; MUSICA - Anatomia di uno schianto prolungato, il nuovo album di Willie Peyote, annunciate anche le date del tour, concerto a Napoli il 24 ottobre; In Altre Parole | Willie Peyote Nicola Gratteri e Mary L Trump tra gli ospiti; In Altre Parole stasera 25 aprile: da Gratteri a Mary Trump, il sabato d’autore di Gramellini tra Resistenza e attualità. MUSICA - Anatomia di uno schianto prolungato, il nuovo album di Willie Peyote, annunciate anche le date del tour, concerto a Napoli il 24 ottobreWILLIE PEYOTE annuncia oggi 5 appuntamenti negli store Feltrinelli delle principali città italiane e un incontro al Capodoglio di Torino per presentare il suo nuovo album di inediti ANATOMIA DI UNO S ... napolimagazine.com Willie Peyote, il 15 maggio il disco 'Anatomia di uno schianto prolungato'Willie Peyote annuncia cinque appuntamenti negli store Feltrinelli delle principali città italiane (Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari) e un incontro al Capodoglio di Torino per presentare il suo nuo ... ansa.it Lunedì 4 maggio alle 21:00, Willie Peyote presenterà il film al cinema Anteo CityLife di Milano insieme al regista Enrico Bisi. L’intervento sarà trasmesso in diretta in tutte le sale aderenti. Biglietti per Milano disponibili online: https://citylife.spaziocinema.18ti - facebook.com facebook L'intervista completa a Willie Peyote e l'esibizione live del suo ultimo singolo "Burrasca" x.com