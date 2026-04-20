Madame a Bari per il firmacopie del nuovo album appuntamento alla Feltrinelli

A Bari, un evento molto atteso dai fan della musica italiana. La cantante Madame sarà presente alla libreria Feltrinelli per firmare le copie del suo nuovo album. L’appuntamento è stato annunciato e attirerà sicuramente molti appassionati che desiderano incontrarla e ottenere una copia autografata del suo ultimo lavoro. La data e gli orari dell’evento sono stati comunicati dalla stessa artista tramite i canali ufficiali.

Bari si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dai fan della musica italiana: il firmacopie del nuovo album di Madame, che farà tappa nel capoluogo pugliese per incontrare il pubblico e firmare le copie del suo ultimo lavoro discografico.L’evento è in programma lunedì 27 aprile.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Marco Masini al Cospea Village per il firmacopie del nuovo album “Perfetto imperfetto”Il cantautore toscano incontra i fan venerdì 27 marzo alle 18 nella galleria del centro commerciale di Terni. Firmacopie per Serena Rossi, l'attrice e cantante napoletana incontra i fan alla Feltrinelli di PalermoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Un’occasione da non perdere, alle 16 di sabato 7 marzo alla Feltrinelli di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Madame: festa per il terzo album Disincanto e il nuovo singolo con Marracash; Madame, l'album Disincanto: L'arte è divertimento e poesia; Madame, fuori oggi il nuovo album ‘Disincanto’; Madame: Ho avuto due anni di vuoto e ora sono ripartita. C'è gente che si avvicinava a me solo per mangiare dal mio piatto. Morandi e Madame: l’integrità. Due modi e due generazioni per declinarla con sincerità x.com DISINCANTO, il terzo album di Madame Madame esplora la complessità della crescita con il nuovo album e il singolo con Marracash Dopo aver conquistato pubblico e critica con una cifra stilistica unica e testi profondi, Madame torna a scuotere la scena musi - facebook.com facebook