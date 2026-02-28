Aeroporto San Francesco d’Assisi Boom di passeggeri e controlli Super lavoro di Dogane e Finanza

All’aeroporto “San Francesco d’Assisi” si registra un aumento di passeggeri e un incremento delle operazioni di controllo. Le autorità di Dogane e Finanza stanno conducendo controlli più frequenti per gestire il volume di persone in transito. La situazione ha richiesto un impegno maggiore da parte delle forze di sicurezza aeroportuali. La movimentazione dei passeggeri continua a crescere, con conseguenti attività di monitoraggio più intense.

Aumentano i passeggeri, si intensifica l’attività di controllo all’aeroporto internazionale dell’Umbria. Attività garantita da Agenzia delle Dogane e dei monopoli e dalla Guardia di Finanza, forti anche del protocollo d’intesa nazionale. Che si misura nei dati dell’attività svolta. Nel 2025, sul fronte del trasporto di contante, per esempio, sono stati eseguiti 217 controlli nei confronti di altrettanti passeggeri, per un ammontare complessivo di valuta e titoli postali rinvenuti al seguito pari a 1.880.570 euro. Sono state accertate 29 infrazioni per la detenzione di denaro contante superiore al limite consentito (fissato dalla normativa a 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

