Western Australia Pittar batte Fioravanti e poi vince la tappa

Nel secondo stop del World Tour disputato a Margaret River, l’atleta italiano si è fermato al terzo turno. Nella stessa competizione, l’atleta di Western Australia ha battuto Fioravanti e si è aggiudicato la tappa. Questa gara ha visto la partecipazione di diversi surfisti provenienti da varie nazioni, con la vittoria finale assegnata all’atleta locale.

Fatica tra onde non ottimali e (tanta) attesa per i surfisti del Tour della World Surf League a Margaret River, in Western Australia. Al secondo stop del campionato del mondo di surf la sfortuna si materializza con condizioni mai al top. “Sembra snowboard”, dice a un certo punto Gabriel Medina; ma con l’oceano c’è poco spazio per la negoziazione e tutti finiscono nello stesso marasma. Anche Leonardo Fioravanti, che a dire il vero sui tre metri un po’ sporchi ma comunque lavorabili che hanno aperto il contest si è trovato bene spazzando via Seth Moniz. Sulla strada dell’azzurro ecco però George Pittar che rende indigesto il terzo round dell’italiano: l’ultima onda magicamente si apre e regala all’australiano il punteggio necessario al sorpasso.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Western Australia, Pittar batte Fioravanti e poi vince la tappa Notizie correlate Surf, George Pittar e Lakey Peterson vincono a Margaret River. 9° Leonardo FioravantiArchiviato il secondo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf, il Championship Tour ha incoronato a Margaret River, in Australia, i... Gp d’Australia, vince Russell: super Mercedes, ma poi ci sono le FerrariLe Mercedes dominano il Gp d’Australia: si inizia con la vittoria di Russell, seguito da Antonelli.