Gp d’Australia vince Russell | super Mercedes ma poi ci sono le Ferrari

Nel Gran Premio d’Australia, le Mercedes si sono imposte con la vittoria di Russell, mentre Antonelli ha concluso secondo. Poco dopo, Leclerc e Hamilton hanno completato il podio. Russell ha conquistato la prima posizione nella classifica piloti della stagione. La gara ha visto le Mercedes in prima linea fin dall’inizio, con le Ferrari subito dietro.

Le Mercedes dominano il Gp d'Australia: si inizia con la vittoria di Russell, seguito da Antonelli. Subito dopo Leclerc e Hamilton George Russell domina il Gp d'Australia e si porta subito davanti nella classifica piloti alla prima gara della stagione. L'inglese ha dominato tutto il weekend facendo il vuoto anche nelle qualifiche e ha completato l'opera con una domenica da protagonista all'alba italiana. Complice anche una strategia non proprio eccezionale da parte della Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono comunque ben comportati, arrivando terzi e quarti, ma dopo i primi giri le Rosse erano davanti, prima di una decisione nei pit stop non proprio eccezionale da parte del muretto che ha permesso alle Mercedes di tornare davanti. George Russell completa l'opera e vince il Gran Premio d'Australia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale Formula Uno. Il Gran Premio d'Australia ha inaugurato la stagione 2026 di Formula 1 sul tracciato cittadino di Albert Park, a Melbourne.