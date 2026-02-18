Business school ecco perché la Bocconi non è nella top 100 e il Polimi si

La Bocconi non entra nella top 100 del ranking del Financial Times perché la sua Business School non compare nell’elenco. La causa principale è la mancanza di dati aggiornati su alcuni aspetti chiave, come le opportunità di carriera offerte agli studenti. Per esempio, il rapporto evidenzia che il tasso di assunzione dei laureati Bocconi si ferma sotto il 75%, un dato inferiore rispetto ad altre università di rilievo. Nel frattempo, il Politecnico di Milano conquista la posizione grazie a risultati più solidi in questo settore.

Il ranking del Financial Times esclude la Sda Bocconi school of management, ma non si tratterebbe di un arretramento accademico Un'assenza rumorosa quella della Sda Bocconi school of management che non appare nell'ultimo report del Financial Times sulle migliori business school del mondo. Solo un anno fa, nella precedente ‘edizione’, l'ateneo meneghino si era piazzato al quarto posto. Sono solo due le università italiane che appaioni nella Top 100. Al 22esimo posto troviamo la Escp Business school di Torino, che sale rispetto allo scorso anno. Mentre in basso, al 90esimo posto, si piazza la Polimi graduate school of management, la scuola del Politecnico di Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

MBA: ESCP e Politecnico tra le top 100 globali. Bocconi fuori classifica per un intoppo nei sondaggi alumni.L’ESCP e il Politecnico di Milano si sono piazzati tra le prime 100 scuole di business al mondo, grazie ai risultati positivi nei sondaggi tra gli alumni.

TheFork Awards 2025: la Toscana fa incetta di premi. Ecco i locali nella Top 100La Toscana si distingue ancora una volta nel panorama gastronomico italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.