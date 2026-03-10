Peruffo Luiss Graduate School | Con Google per potenziare apprendimento e uso professionale

Un accordo tra l’università e Google mira a migliorare l’apprendimento e l’utilizzo delle tecnologie tra studenti, docenti e staff. La collaborazione è stata definita strategica da un rappresentante dell’istituzione, che ha sottolineato come questa partnership favorisca l’accelerazione nei processi formativi e di formazione professionale. L’obiettivo è rafforzare le competenze digitali di tutti i soggetti coinvolti.

Roma, 10 mar. (AdnkronosLabitalia) - "Questa intesa con Google per noi è strategica perché permette di accelerare il processo di apprendimento sulle diverse componenti, sia lato studente che docenti, ma anche lato staff. L'obiettivo è quello di aumentare l'esperienza di apprendimento, sfruttando al meglio le potenzialità dell'intelligenza artificiale" Lo ha dichiarato Enzo Peruffo, prorettore alla Didattica e Dean della Luiss Graduate School, durante l'incontro 'Nuove frontiere della formazione nell'era dell'Ai', dedicato all'evoluzione dei modelli formativi e all'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi accademici, presso il campus Luiss.