Welfare aziendale a Ravello il confronto nazionale promosso dai Giovani imprenditori di Salerno

Venerdì 8 maggio alle 14 si terrà presso l’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello un convegno dedicato al welfare aziendale, promosso dai Giovani imprenditori di Salerno. L’evento si intitola “Wow – Welfare opportunities work” e vedrà la partecipazione di rappresentanti e professionisti del settore. È prevista una discussione sulle iniziative e le politiche di welfare adottate dalle aziende italiane.

“Wow – Welfare opportunities work”: è il titolo del convegno che si svolgerà venerdì 8 maggio, alle ore 14, presso l’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello. L’iniziativa, organizzata dal gruppo giovani imprenditori di Confindustria Salerno, “si propone – spiega una nota – come momento di confronto a livello nazionale sui temi del welfare aziendale, sempre più considerato leva strategica per la competitività, l’attrattività e lo sviluppo del sistema produttivo”. L’evento segue la riunione del consiglio centrale dei giovani imprenditori di Confindustria nazionale e vedrà la partecipazione di ospiti provenienti da tutta Italia. Tra gli interventi...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Welfare aziendale: 67% giovani lo vuole, ecco come cambiare il lavoroWelfare aziendale: il summit che ridefinisce il futuro del lavoro L’Auditorium di viale Sarca 223 a Milano si prepara a ospitare un evento che... Riforma costituzionale, confronto tra le ragioni del sì e del no promosso dai "giovani avvocati"Un confronto sulle ragioni del sì e del no in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati. Panoramica sull’argomento Crea Welfare rafforza la piattaforma per promuovere il welfare aziendale di prossimità, con il sostegno di AssimocoCreare un modello scalabile di rigenerazione dei territori. Con questo obiettivo Crea Welfare ha rafforzato la propria piattaforma. simplybiz.eu Natalità, Rete Adamo: Il welfare aziendale contribuisce a sostenerlaL'80% degli italiani conferma: le iniziative di welfare aziendale possono contribuire in modo concreto a sostenere la natalità nel nostro Paese. Condizioni decisive per immaginare un progetto ... tg24.sky.it