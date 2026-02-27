Riforma costituzionale confronto tra le ragioni del sì e del no promosso dai giovani avvocati

Un gruppo di giovani avvocati ha promosso un confronto pubblico sulle ragioni a favore e contro la riforma costituzionale in vista del referendum fissato per il 22 e 23 marzo. L'argomento centrale riguarda la separazione delle carriere dei magistrati, e l'iniziativa mira a offrire un approfondimento sulle diverse posizioni. L'evento si svolge in un contesto di dibattito civile e partecipazione democratica.

Un confronto sulle ragioni del sì e del no in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati. È l'iniziativa organizzata dalla sezione di Agrigento dell'Aiga, l'associazione italiana giovani avvocati, in programma domani 28 febbraio alle 16 al circolo Empedocleo di via Atenea. L'incontro, dal titolo "Riforma costituzionale: ragioni del sì e del no a confronto", sarà introdotto e moderato dall'avvocata Giulia Gaipa, socia Aiga Agrigento. Gli indirizzi di saluto saranno affidati alla presidente della sezione, Sonia Sinaguglia. Interverranno Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale...