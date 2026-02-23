Welfare aziendale | 67% giovani lo vuole ecco come cambiare il lavoro

Il crescente interesse dei giovani per il welfare aziendale nasce dalla ricerca di un miglior equilibrio tra vita privata e lavoro. Questa tendenza sta spingendo le aziende a rivedere le proprie politiche, offrendo benefit più mirati e flessibili. Durante il prossimo incontro a Milano, professionisti e rappresentanti aziendali discuteranno nuove strategie per attrarre e trattenere i talenti. La discussione si concentra su come adattare le offerte alle esigenze reali dei lavoratori.

Welfare aziendale: il summit che ridefinisce il futuro del lavoro. L’Auditorium di viale Sarca 223 a Milano si prepara a ospitare un evento che potrebbe cambiare il modo in cui le aziende pensano al benessere dei loro dipendenti. Il Welfare & HR Summit 2026 non è solo un convegno, ma un laboratorio di idee su come il welfare aziendale possa diventare un vero e proprio motore di crescita. Non si tratta di benefit marginali, ma di strumenti strategici per affrontare le sfide sociali, normative e generazionali che stanno ridefinendo il mondo del lavoro. Al centro del dibattito ci sarà Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che aprirà i lavori con un’intervista che promette di fare il punto su una delle questioni più urgenti del momento: come conciliare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Welfare & HR Summit 2026: a Milano il welfare aziendale come leva per la crescitaIl Welfare & HR Summit 2026 si tiene a Milano, dopo che le aziende hanno aumentato gli investimenti nel welfare aziendale per attrarre talenti e migliorare la produttività.

Le persone al centro, Start Romagna prosegue il percorso sul welfare aziendale: prorogato lo Sportello di ascoltoLe aziende di Start Romagna continuano a lavorare sul benessere dei loro dipendenti.

