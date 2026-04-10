WEC Alex Lynn costretto a saltare le prime due gare del 2026

Alex Lynn non prenderà parte alle prime due gare del FIA World Endurance Championship 2026, la 6 ore di Imola e quella di Spa-Francorchamps. La sua assenza riguarda esclusivamente queste competizioni, senza ulteriori dettagli sulle ragioni. La sua partecipazione alle altre tappe della stagione non è stata ancora comunicata. La notizia è stata resa nota dalle fonti ufficiali che si occupano delle iscrizioni al campionato.

Alex Lynn non potrà correre la 6h di Imola e la 6h di Spa-Francorchamps, prime due prove del FIA World Endurnace Championship 2026. Il britannico è stato fermato da una operazione al collo. Il portacolori di Cadillac ed Hertz Team JOTA ha dovuto risolvere un problema che si protrae dal 2024 dopo un infortunio. L’autore della pole dell’ultima 24h Le Mans dovrebbe tornare regolarmente in azione con la V -Series.R n. 12 proprio per l’appuntamento francese di giugno. Norma Nato e Will Stevens, vincitori con Lynn dell’ultima 6h San Paolo, si alterneranno quindi da soli al volante della Cadillac n. 12. Due piloti saranno in azone anche sulla n. 38 visto l’impegno di Jack Aitken a Long Beach nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Alex Lynn costretto a saltare le prime due gare del 2026 Un mese e mezzo di stop, ecco le SETTE partite che sarà costretto a saltaredi Alessio LentoProblema serio per l’estremo difensore che non giocherà match chiave per gli obiettivi stagionali della squadra Thibaut Courtois,... Leggi anche: Milano-Cortina 2026, si parte: domani al via le Olimpiadi Invernali con le prime gare Si parla di: WEC | Alex Lynn operato al collo, salterà Imola e Spa; Alex Lynn salta il WEC Imola: novità in casa Cadillac JOTA.