WEC completata l’entry list 2026 Drudi torna con Aston Martin in LMGT3

Il team Heart of Racing ha annunciato la sua partecipazione al FIA World Endurance Championship 2026, dopo aver deciso di tornare con Aston Martin in LMGT3. La causa di questa scelta deriva dalla volontà di rafforzare la presenza nel campionato, che prenderà il via tra meno di un mese a Lusail, in Qatar. La squadra conferma così il suo impegno, puntando a migliorare i risultati della scorsa stagione. I dettagli della nuova line-up sono stati finalmente svelati.

Heart of Racing completa gli annunci in vista dell'edizione 2026 del FIA World Endurance Championship, campionato che scatterà tra meno di un mese da Lusail in Qatar. La compagine anglo-americana ha svelato gli equipaggi per la classe LMGT3, qualche settimana dopo le conferme per la categoria Hypercar. Ian James, proprietario del team, guiderà l'Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 27 insieme a Zach Robichon ed al nostro Mattia Drudi. Il nostro connazionale, ex vincitore della 24h di Spa-Francorchamps, torna nel Mondiale parallelalmente al programma nel GT World Challenge Europe Powered by AWS.

