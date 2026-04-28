We serve l’impegno non si ferma

Il Lions Club Prato Castello dell’Imperatore ha festeggiato il 32° anniversario della charter presso il ristorante Myo. La cerimonia è stata organizzata sotto la guida della presidente Paola Focosi. L’evento ha visto la partecipazione dei soci e rappresentanti del club, con l’obiettivo di ricordare e rinnovare il loro impegno nel servizio alla comunità. La festa ha segnato un momento importante per il club, che da anni opera nel territorio.

Festa grande per il Lions club Prato Castello dell’Imperatore guidato da Paola Focosi. Al ristorante Myo è stato celebrato il 32° anniversario della charter. Un traguardo importante per il club nato nel 1994 e da allora punto di riferimento per lo spirito di servizio profuso sul territorio. La presidente alla presenza del secondo vicegovernatore Barbara Becherucci (nella foto), ha riunito socie, autorità lionistiche e ospiti in un clima di amicizia e ricordo. Durante la serata Focosi ha ricordato le attività più importanti della sua annata, come i service per la comunità, per Att -associazione tumori Toscana e per Ail-associazione, per la...🔗 Leggi su Lanazione.it

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BBC World Service Newshour and Maurizio Pollini

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