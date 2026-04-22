Sulle tracce di Toni | 23 gol Pohjanpalo non si ferma più | Ma senza Palermo in A non serve a niente

Il calciatore finlandese sta vivendo un momento di grande forma, avendo segnato 23 gol e fornito sette assist con la maglia del club. La sua presenza in campo ha contribuito in modo determinante alle prestazioni della squadra, che attualmente si trova in posizione utile in classifica. Tuttavia, il giocatore ha dichiarato che senza la promozione in Serie A, il suo impegno perderebbe significato.

Joel Pohjanpalo, da buon nordico, dribbla i primati come i paletti dello slalom gigante. E nell’ultimo weekend di B ha battuto pure. Pohjanpalo: con la maglia del Venezia, due anni fa, si era fermato a 22 reti in campionato. Stavolta, con addosso il rosanero del Palermo, ha toccato quota 23: gli ultimi due rifilati al Cesena, uno con un gran diagonale e l’altro di testa. Esemplari luccicanti di un repertorio più completo che mai, quello di Pohjanpalo che si prepara a fare check-in nel mese di maggio con due obiettivi. Il primo è cerchiato in rosso: portare il Palermo al piano di sopra. Il secondo, uno sfizio: superare il record decennale di gol in Serie B.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sulle tracce di Toni: 23 gol, Pohjanpalo non si ferma più: "Ma senza Palermo in A non serve a niente" Notizie correlate Pohjanpalo: 20 gol, supera il record di Toni e guida il PalermoJoel Pohjanpalo ha raggiunto la soglia delle 20 reti nella Serie B, superando il bottino di Luca Toni nell’anno della promozione. Leggi anche: Palermo-Mantova 2-1, le pagelle: Pohjanpalo non si ferma più, per Blin una "follia" ingiustificabile Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Marsiglia. Sulle tracce dell’impero coloniale; Quarant’anni di autogestione a Modena, La Scintilla festeggia il suo anniversario; Ripulito il palazzo dell’Unione: Un’offesa a tutta la comunità; La Milanesiana 2026 dedicata al tema Il desiderio e la legge: il programma completo. Crepuscolo del mattino a Punta Longa, Favignana (TP) Cosa volere di più Foto mia Toni Gagliano Toni Gagliano Libri Toni Gagliano Photos - facebook.com facebook #Toni: " #Chivu sa che deve fare uno step. #Bastoni Io sono curioso" x.com