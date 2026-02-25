Sanremo la giornalista fa una domanda su Can Yaman e Conti spiazza tutti | Lo volevate nudo?

A un certo punto, parlando di Can Yaman (ieri co-conduttore), è stato fatto notare che Can Yaman ha avuto un ruolo piuttosto marginale. Fatta eccezione per il “siparietto” con Laura Pausini, l'attore turco è stato quasi invisibile. O almeno questo è ciò che più di qualcuno avrebbe scritto sui social, stando a quanto riportato dalla giornalista che ha posto la domanda a Conti, chiedendo un suo punto di vista: “Avresti potuto svilupparlo meglio, fare altro?”. Quindi Conti ha replicato dapprima divertito: “Metterlo nudo?”. Poi si è fatto serio: “Il Festival va molto di spontaneità, non si può costruire tanto soprattutto quando ci sono tante canzoni. Soprattutto si poteva fare meglio, per carità. Si può sempre fare meglio ma Can veniva anche da un set”. Ieri, infatti, l'attore turco ha spiegato di essere arrivato direttamente dalla Spagna, dove sta lavorando a un nuovo progetto cinematografico (con convocazione sul set alle 5 del mattino). 🔗 Leggi su Today.it

