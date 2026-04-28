Wall Street in calo | trevigia Shell e incertezza sulla Fed

Nella giornata del 28 aprile, i principali indici di Wall Street hanno registrato ribassi, con il Dow Jones e il Nasdaq in calo. La società energetica Shell ha annunciato l'acquisto di Arc Resources per 16,4 miliardi di dollari, mentre gli investitori sono rimasti in attesa di segnali sulla prossima politica monetaria della Federal Reserve. La seduta si è svolta in un clima di incertezza legato alle decisioni della banca centrale statunitense.

? Cosa sapere Wall Street registra cali a Dow Jones e Nasdaq nella sessione del 28 aprile.. Shell acquisisce Arc Resources per 16,4 miliardi di dollari tra le incertezze sulla Fed.. Il Dow Jones registra un calo di 42,01 punti in questa sessione di martedì 28 aprile 2026, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq mostrano flessioni rispettivamente di 9,82 e 74,09 punti all’apertura dei mercati americani. La volatilità odierna si inserisce in un quadro macroeconomico attento alla pubblicazione dell’indice S&P sui prezzi delle abitazioni negli Stati Uniti e ai nuovi dati sulla fiducia dei consumatori, in una settimana che vedrà la Federal Reserve impegnata in decisioni cruciali e i colossi della tecnologia nel fornire i propri bilanci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wall Street in calo: trevigia Shell e incertezza sulla Fed Notizie correlate Leggi anche: Wall Street, Casa Bianca e Fed unite per sfidare l’Intelligenza artificiale Europa cauta: attesa per i dati macro e i verbali della Fed, mercati senza Wall Street e Cina in festa.I mercati europei si preparano a una seduta di avvio prudente, in un contesto globale particolare segnato dall'assenza di Wall Street per il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Borsa: Wall Street positiva ma i listini in Europa restano in calo; Borse europee in calo e wall street sui massimi: ecco i motivi della divergenza; La diretta da Wall Street | Borse Usa chiudono con andamento contrastato. S&P500 aggiorna i massimi storici; Tensioni nel Golfo Persico pesano sul pre-market di Wall Street; Asia in rialzo, Europa in calo. La diretta da Wall Street | Le borse Usa aprono in calo a causa dello stallo dei negoziati di pace. Cinque titoli da monitorareI rendimenti sono in lieve rialzo, mentre dollaro, oro e argento sono in calo. Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta pubblicheranno i conti trimestrali mercoledì, seguite da Apple giovedì. Sempre mercole ... milanofinanza.it Wall Street apre in lieve calo: S&P cede lo 0,1%Apertura in lieve calo per Wall Street, all’avvio di una settimana caratterizzata dalla decisione della Federal Reserve e dai conti dei colossi tecnologici. A pochi minuti dall’inizio della seduta, il ... borse.it La parabola di Leonardo Del Vecchio, dalle scuole serali a Wall Street. Ha lasciato ai figli una multinazionale con interessi nell’industria e nel credito. Leggi l'articolo #LeonardoDelVecchio facebook Salone del Risparmio, iscriviti alla conferenza di Wall Street Italia giovedì 7 maggio • Partecipa (clicca qui per iscriverti) alla conferenza di Wall Street Italia al Salone del Risparmio che si terrà il giovedì 7 maggio dalle ore 10,45 alle 11,45 in S… x.com