Walk of Life 2026 | Camminiamo per la ricerca

XVII edizione della Walk Of Life: "CamminiAmo per la Ricerca". Questa edizione promette di essere un evento straordinario con l'obiettivo di sostenere la ricerca scientifica e incoraggiare la speranza per un futuro migliore. Partecipare a questo evento non solo contribuirà alla causa, ma offrirà.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Walk for Yorkshire 2026

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