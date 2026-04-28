Stasera va in onda su RTV38 il talk show W Garibaldi, trasmesso in diretta ogni martedì alle 21. La puntata di questa settimana prevede la partecipazione di Sestini, Fenyes e altri ospiti. Si tratta di un appuntamento che propone discussioni e confronti su temi di attualità, con interventi di vari esperti e protagonisti del settore. La trasmissione si svolge nel rispetto delle modalità di diretta televisiva.

Da ricordare stasera W Garibaldi, il talk show trasmesso in diretta su RTV38 ogni martedì sera alle 21.30 dal Milleventi. Ospiti della serata condotta da Walgter Santillo saranno Massimo Sestini (foto), fotoreporter di fama internazionale e vincitore del World Press Photo; Ginevra Fenyes, brillante attrice e creator digitale molto popolare sul web; Vincenzo Albano, tra i volti più amati di Zelig; il cantante e creator Enrico Matheis, conosciuto sui social con il nome d’arte di Buio come cantante e di Enricosadici come sagace comico che ironizza sul razzismo. L’accompagnamento musicale sarà del chitarrista Giuseppe Scarpato e ci sarà anche un...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - W Garibaldi: tocca a Sestini, Fenyes & C.

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