Piazza Garibaldi incendio in un B&B famiglia tratta in salvo dai Vvf

Un incendio si è sviluppato intorno alle 19 in un B&B di Piazza Garibaldi, mettendo in pericolo una famiglia che stava soggiornando lì. Le fiamme hanno provocato il fumo intenso che si è diffuso rapidamente tra le stanze. I vigili del fuoco sono intervenuti in fretta e hanno messo in salvo tutti i presenti, evitando conseguenze gravi. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. La zona è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento.

Nella zona Piazza Garibaldi intorno alle 19 è divampato un vasto incendio in un B&B che ospitava una famiglia. gli occupanti hanno trovato rifugio sul balcone fronte strada dove sono tuttavia rimasti bloccati. A trarli in salvo i caschi rossi del Comando provinciale di Napoli, intervenuti in tempi record. 2 le squadre dei Vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento dell'incendio e salvataggio, con 4 speciali mezzi di soccorso tra cui le autoscale utilizzate per portare la famiglia in salvo. Nessun ferito, ma alcuni residenti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 per lieve intossicazione da fumo.