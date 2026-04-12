W Garibaldi | Malvaldi Agresti Morozzi & C

Torna l’appuntamento settimanale di W Garibaldi, il talk show condotto da Walter Santillo e Ofelia Passaponti, in onda il martedì sera. La trasmissione vede protagonisti scrittori e autori italiani che discutono di temi culturali e letterari. La puntata più recente ha visto la partecipazione di Malvaldi, Agresti, Morozzi e altri ospiti, che hanno condiviso le proprie opinioni e approfondimenti.

Torna l’atteso appuntamento del martedì sera con W Garibaldi, il talk show condotto da Walter Santillo e Ofelia Passaponti. Il programma tornerà in diretta su RTV38 martedì 14 aprile, a partire dalle 21.30, in diretta da Il Garibaldi Milleventi, lo spazio polivalente nel centro di Prato. Il parterre della nuova puntata si preannuncia come al solito ricco e divertente. Il primo ospite sarà lo scrittore toscano Marco Malvaldi, celebre autore della serie de I delitti del BarLume e di molti romanzi di successo pubblicati da Sellerio (non molti sanno che ha conseguito un dottorato di ricerca in chimica ed è stato ricercatore all’università di Pisa prima di dedicarsi alla scrittura).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - W Garibaldi: Malvaldi. Agresti, Morozzi & C. Piazza Garibaldi, incendio in un B&B, famiglia tratta in salvo dai VvfNella zona Piazza Garibaldi intorno alle 19 è divampato un vasto incendio in un B&B che ospitava una famiglia. Malvaldi, ’Storie’ da primaTra algoritmi e parole, la letteratura prova a rimettere ordine in uno dei temi più complessi del presente.