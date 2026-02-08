Vuelle la serie magica continua a Cento I biancorossi si impongono è festa grande

Dopo un inizio difficile, la Vuelle ha preso il comando e ha vinto ancora a Cento. Davis ha preso in mano la partita e ha segnato 14 punti nel terzo quarto, trascinando i biancorossi verso un’altra vittoria. I tifosi sono scoppiati di gioia alla fine, mentre la squadra festeggia con entusiasmo. La serie magica di Cento continua.

Cento, 7 febbraio 2026 – Uno contro tutti e cioè Davis per Cento, contro la formazione biancorossa. Una storia che non poteva durare più di tanto e che è proseguita solamente una decina di minuti, e cioè quelli del terzo quarto quando il 'torello' di Cento ha messo dentro 14 punti in un amen mettendo in difficoltà la formazione di Leka. Il colpo di reni che ha rimesso in carreggiata la squadra padrone di casa che nei primi venti di gioco è andata sotto anche di 19 punti perché Viriglio è sceso sul match con il suo macete e cioè il tiro da tre punti con un 4 su 5 dall'arco. Una gara che sembrava destinata a correre in discesa per la formazione di Leka ed invece ad inizio di ripresa spunta dalle nebbie della Val Padana proprio Davis un giocatore non tanto alto ma un 'torello', che ha messo in difficoltà la difesa biancorossa.

