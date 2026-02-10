Il Rimini batte il Bologna 7-0 e conquista tre punti importanti. I biancorossi dominano dall’inizio alla fine, senza lasciare spazio agli avversari. Anche lo Young Santarcangelo si impone con un poker, portando a casa una vittoria convincente. Giornata di successi per il calcio a cinque della regione.

Un poker per travolgere Il Bologna, sette gol per non lasciare scampo al Città del Rubicone. Giornata di sorrisi per Calcio a cinque Rimini e Young Santarcangelo. I centri di Meleleo (doppietta per lui), Floris e Gabrielli hanno permesso alla squadra biancorossa di tornare in Romagna con tutto il bottino in tasca e riagganciarsi alla zona nobile della classifica. Una vittoria che è ossigeno puro anche per lo Young Santarcangelo che non ha lasciato scampo al Città del Rubicone grazie ai gol realizzati da Daraji (doppietta), Paci, Gobbi e Ceccaroni (tris per lui). Futsal C2. Girone B (16ª giornata): Sporting Valsanterno-Polisportiva 1980 1-3, Young Santarcangelo-Città del Rubicone 7-2, Santa Sofia-Osteria Grande 4-3, Sporting Bagnacavallo-Lugo 6-2, Bologna-Calcio a cinque Rimini 1-4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Futsal C2. Biancorossi, poker e 3 punti

