VPA Serie B Round 12 | CHIKARA inarrestabile frena l’ASD Chisola È fuga per la capolista?

Nella dodicesima giornata della VPA Serie B, CHIKARA continua la sua serie positiva e ferma l’ASD Chisola. La partita si è conclusa con una vittoria della capolista, che mantiene un vantaggio consistente sulla seconda in classifica. La classifica vede CHIKARA salire a punteggio pieno, mentre l’ASD Chisola si ferma a un passo dalla vetta. La giornata ha anche visto altri incontri, con risultati che modificano la posizione delle squadre in zona playoff.

La dodicesima giornata della VPA Serie B (Stagione 2) scuote le fondamenta della classifica. In una sessione di crossplay ad altissima intensità, i verdetti del campo iniziano a delineare le gerarchie per la promozione, con la capolista che tenta l’allungo decisivo e un gruppo di inseguitori che fatica a tenere il passo. Il ruggito di CHIKARA: poker al CSP GELAS. Non si ferma la marcia trionfale di CHIKARA. I leader del campionato hanno liquidato la pratica CSP GELAS con un netto 4-1, consolidando il primato a quota 31 punti. Una prestazione corale solida che proietta la squadra verso la Serie A, trascinata da una differenza reti (+21) che parla chiaro sul loro dominio territoriale.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - VPA Serie B, Round 12: CHIKARA inarrestabile, frena l’ASD Chisola. È fuga per la capolista? Notizie correlate VPA Serie B, Round 11: I CHIKARA espugnano la vetta, risponde il Sestri.BOLOGNA – Se la Serie A regala scintille, la VPA Serie B (Stagione 2) non è da meno. VPA Serie A, Round 24: il Crema scappa, ma la vetta continua a bruciareVPA Serie A Round 24: il Crema allunga in vetta, ma Helios e Fasano restano in scia.