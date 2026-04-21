VPA Serie B | CHIKARA inarrestabile colpo di scena tra Il Mio Veleno e R3D Galacticos

Nella tredicesima giornata della VPA Serie B Stagione 2, si sono registrati risultati importanti e prestazioni notevoli. La squadra CHIKARA ha ottenuto una vittoria senza precedenti, mentre tra Il Mio Veleno e R3D Galacticos si sono verificati sviluppi inaspettati. La giornata ha portato anche molte prestazioni di rilievo a livello individuale, contribuendo a delineare la classifica e le dinamiche del campionato.

La tredicesima giornata della VPA Serie B Stagione 2 (Crossplay) ha regalato verdetti pesanti e prestazioni individuali da urlo. Mentre la vetta si colora sempre più di rossoblù, la lotta per i playoff e la salvezza si infiamma con risultati inaspettati che rimescolano le gerarchie della classifica. Il Dominio CHIKARA e lo stallo Chisola. Il big match a distanza per il primato vede un solo vincitore morale: i CHIKARA. Con una prestazione autoritaria, la capolista ha travolto i Nameless eSports con un sonoro 5-0, consolidando il primo posto a quota 34 punti. Ne approfitta solo parzialmente l’ ASD Chisola, che non va oltre lo 0-0 nello scontro diretto contro il Sestri Levante eSp.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - VPA Serie B: CHIKARA inarrestabile, colpo di scena tra Il Mio Veleno e R3D Galacticos Notizie correlate VPA Serie B, Round 12: CHIKARA inarrestabile, frena l’ASD Chisola. È fuga per la capolista?La dodicesima giornata della VPA Serie B (Stagione 2) scuote le fondamenta della classifica. VPA Serie B, Round 11: I CHIKARA espugnano la vetta, risponde il Sestri.BOLOGNA – Se la Serie A regala scintille, la VPA Serie B (Stagione 2) non è da meno.