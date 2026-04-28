Voragini indagini geo-elettriche e rifacimento dei marciapiedi | la mappa dei cantieri nel municipio V

Nel municipio V sono in corso diversi lavori stradali che coinvolgono interventi di monitoraggio e sistemazione delle vie principali. Sono state condotte indagini geo-elettriche su alcune strade per verificare la presenza di vuoti o gallerie, mentre altri interventi di rifacimento dei marciapiedi sono stati conclusi. La mappa dei cantieri si aggiorna costantemente con nuovi interventi e lavori di manutenzione in diverse aree del territorio.

Una mappa che continua ad aggiornarsi quella dei lavori in corso sulle strade del municipio V. Da via Silvio Benco e via Giorgio Pitacco, dove sono state effettuate le indagini geo-elettriche per escludere la presenza di vuoti eo gallerie, a via Oreste Salomone, dove è terminato l’intervento per.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Voragini, restyling dell'asfalto e tranvia: la mappa dei cantieri aperti (e le strade chiuse) nel municipio VDai lavori per la tranvia a quelli per la riparazione delle voragini, fino agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade. Via Agnoletti, al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi: come cambia la viabilitàA partire da lunedì 16 febbraio inizieranno i lavori per il rifacimento dei marciapiedi in via Agnoletti.