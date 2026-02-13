Via Agnoletti al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi | come cambia la viabilità

Da lunedì 16 febbraio, i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Agnoletti prenderanno il via, causando modifiche alla viabilità. La decisione si è resa necessaria per migliorare la sicurezza pedonale nella zona, spesso trafficata da residenti e commercianti. Durante i lavori, alcune strade saranno chiuse o parzialmente interdette al traffico, creando disagi temporanei agli automobilisti e ai passanti. La manutenzione mira a rendere più sicuro e accessibile il percorso pedonale, soprattutto per le persone con mobilità ridotta.

A partire da lunedì 16 febbraio inizieranno i lavori per il rifacimento dei marciapiedi in via Agnoletti. La conclusione dell'intervento è programmata, salvo imprevisti, per il 20 aprile. In vista dell'avvio dei cantieri, il Comune ha disposto le seguenti modifiche alla viabilità: istituzione del.