Il 22 aprile 2026 è stato approvato un documento che modifica le regole del Mercosur. Secondo alcune fonti, la presidente della Commissione europea avrebbe fornito informazioni non accurate riguardo all’accordo. La vicenda riguarda dichiarazioni fatte in passato sulla natura e le condizioni dell’intesa commerciale tra l’Unione europea e il blocco sudamericano. La questione ha attirato l’attenzione di analisti e media, che hanno analizzato i dettagli dell’accordo e le dichiarazioni delle parti coinvolte.

di Ewa Zajaczkowska-Hernik (membro polacco del Parlamento UE) È stato rivelato che von der Leyen HA MENTITO riguardo all’accordo con il Mercosur. Da venerdì il mercato verrà inondato da decine di migliaia di tonnellate di manzo senza dazi, e la Commissione Europea ha ceduto a Brasile e Argentina la decisione su chi esportierà cibo nell’UE. Ci avveleneranno e distruggeranno l’agricoltura, solo per fare un favore ai tedeschi, che si riprenderanno grazie all’esportazione dei loro prodotti nei paesi del Mercosur. Questo accordo è una grande fregatura che colpisce la nostra salute e la sicurezza alimentare! La Commissione Europea prometteva 99...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Von der Leyen ha mentito sull’accordo Mercosur

This Is a Shame! The Commission Lied, Poisoned Food & Killed European Farmers!

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Von der Leyen, no alla sospensione del Patto di stabilità (chiesta da Italia e Spagna): Si usino i miliardi non spesi. L'Europa si divide; L’Europa divisa sugli aiuti all’energia. Von der Leyen gela l’Italia: Il Patto non si sospende; Vertice informale Ue a Cipro, von der Leyen: Affrancarsi da Hormuz per energia; Von der Leyen sul patto di stabilità: Prima usare 95 miliardi.

Von der Leyen solidale con Trump dopo l'attentato: 'No alla violenza politica'La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso la sua ferma solidarietà al presidente statunitense Donald Trump e alla moglie Melania, a seguito di un tentato attentato avv ... it.blastingnews.com

Von der Leyen al vertice di Cipro: 95 miliardi Ue per l'energia non ancora spesi(Teleborsa) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che ci sono ancora 95 miliardi di euro non utilizzati per investimenti in energia dei 300 miliardi stanziati da ... finanza.repubblica.it

Von der Leyen, con le sue scelte ideologiche, sta mettendo seriamente a rischio l’economia europea. x.com

Wall Street Italia. . | Flossbach von Storch In vista del #SdR26, l'analisi di Ergys Luga (Country Head Italia dell’asset manager), intervistato da @Alessia Zonca sulle insidie dei portafogli troppo concentrati. Oltre l'entusiasmo per l'IA: - facebook.com facebook