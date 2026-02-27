Ue-Mercosur von der Leyen | Applichiamo accordo in via provvisoria

Da webmagazine24.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la ratifica dell'accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur da parte di Uruguay e Argentina, la Commissione Europea ha annunciato che inizierà a applicare l’intesa in via provvisoria. La decisione segue consultazioni approfondite con gli Stati membri e con gli eurodeputati svoltesi nelle ultime settimane, e riguarda l’avvio temporaneo delle misure previste dall’accordo.

(Adnkronos) – Dopo che Uruguay e Argentina hanno ratificato l'accordo commerciale tra l'Ue e il Mercosur, e dopo "intense" consultazioni con gli Stati membri e con gli eurodeputati "nelle ultime settimane", la Commissione Europea procederà "ora con l'applicazione in via provvisoria" dell'intesa. Lo annuncia la presidente Ursula von der Leyen, a Bruxelles.  "L'applicazione provvisoria –. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Brasile, Lula e von der Leyen celebrano l’accordo tra Ue e Mercosur

Mercosur-Ue, Lula e von der Leyen celebrano la firma dell'accordoIl presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno celebrato venerdì la firma...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: L’Unione europea applicherà in maniera provvisoria l’accordo Mercosur; Mercosur, ora le lobby mordono il freno; Mercosur, India e gli altri: i vantaggi degli accordi commerciali per l’UE; Uruguay e Argentina dicono si a Trattato UE-Mercosur.

ue mercosur von derUe-Mercosur, von der Leyen: Applichiamo accordo in via provvisoriaDopo che Uruguay e Argentina hanno ratificato l'accordo commerciale tra l'Ue e il Mercosur, e dopo intense consultazioni con gli Stati membri e con gli eurodeputati nelle ultime settimane, la ... adnkronos.com

ue mercosur von derVon der Leyen: applichiamo accordo Mercosur in via provvisoriaL’Unione europea ha deciso di procedere con l’entrata in vigore dell’accordo commerciale con il Mercosur. La decisione, che nei giorni scorsi ha ... ilsole24ore.com