Volterra si presenta in Cina | Noi custodi di bellezza e storia Loro già proiettati nel domani

A pochi giorni dall’annuncio, Volterra si presenta in Cina sottolineando di essere custode di storia, identità e bellezza. La città italiana ha deciso di condividere il suo patrimonio culturale, portando con sé le sue caratteristiche distintive. La presenza in Cina segna un passo importante per la promozione del territorio, che si distingue per le sue radici storiche e il suo patrimonio artistico.