Volterra si presenta in Cina | Noi custodi di bellezza e storia Loro già proiettati nel domani
A pochi giorni dall’annuncio, Volterra si presenta in Cina sottolineando di essere custode di storia, identità e bellezza. La città italiana ha deciso di condividere il suo patrimonio culturale, portando con sé le sue caratteristiche distintive. La presenza in Cina segna un passo importante per la promozione del territorio, che si distingue per le sue radici storiche e il suo patrimonio artistico.
VOLTERRA Volterra approda in Cina e lo fa portando con sé la storia, l’identità e la bellezza che la contraddistinguono. Il recente viaggio istituzionale di una delegazione del colle etrusco nelle città di Nanchino, Suzhou e Nantong ha rappresentato molto più di una missione diplomatica: un incontro tra civiltà millenarie, un dialogo tra culture che condividono la stessa consapevolezza del valore della memoria. In un contesto dove metropoli da oltre venticinque milioni di abitanti si proiettano verso il futuro con la velocità di chi costruisce ponti tra cielo e terra, Volterra ha scelto la via della profondità. "Portare il nome di Volterra...🔗 Leggi su Lanazione.it
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