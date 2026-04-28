Volley Trofeo dei Tre Mari | la Puglia di Scanferlato trionfa per il secondo anno di fila

Nel torneo giovanile di volley denominato Trofeo dei Tre Mari, la squadra della regione Puglia ha ottenuto il secondo successo consecutivo. La formazione, guidata dal tecnico locale, ha concluso la competizione con la vittoria finale, consolidando la propria posizione nel settore giovanile nazionale. La manifestazione si è svolta a Brindisi, dove si sono affrontate diverse squadre provenienti da varie regioni italiane.

BRINDISI - Il tecnico brindisino Claudio Scanferlato si conferma protagonista nel panorama giovanile del volley italiano. Alla guida della selezione regionale femminile pugliese, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il Trofeo dei Tre Mari, disputato lo scorso fine settimana tra.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Volley giovanile, il saccense Graffeo convocato al Trofeo dei Tre MariCalogero Graffeo, giovane pallavolista saccense dell'Apd volley club Sciacca e in forza alla Scalia Volley nel campionato di Serie B, è stato... Leggi anche: Monreale esulta nel volley, Adriano Zinna protagonista al Trofeo dei Tre Mari vinto dalla Sicilia Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pallavolo: trofeo dei Tre Mari, ha vinto la Sicilia Diciottesima edizione; Pallavolo: trofeo dei Tre Mari, ha vinto la Sicilia; Volley, al prestigioso Trofeo dei Tre Mari c’era anche il monrealese Adriano Zinna; Volley giovanile, il saccense Graffeo convocato al Trofeo dei Tre Mari. Pallavolo: trofeo dei Tre Mari, ha vinto la Sicilia Diciottesima edizioneNel torneo femminile la Puglia, prima classificata, è stata premiata da Paolo Indiveri, mentre nel torneo maschile la Sicilia, vincitrice, è stata premiata da Enzo Santomassimo, Consigliere Nazionale ... noinotizie.it Pallavolo giovanile, al via il Trofeo dei Tre Mari 2026: tre giorni tra Polignano, Monopoli e FasanoLe gare si svolgeranno su quattro impianti distribuiti tra Polignano a Mare, Monopoli e Fasano: La fase a gironi si disputerà tra venerdì e sabato, mentre le finali sono previste domenica 26 aprile a ... giornaledipuglia.com I FRATELLI VILLARI VINCONO IL TROFEO DEI TRE MARI Federica e Francesco Villari uniti dall’amore per la pallavolo e cresciuti in casa Roomy hanno partecipato con le rispettive rappresentative Siciliane, al trofeo dei Tre Mari disputatosi in Puglia dal 2 - facebook.com facebook La Turchia partecipa per la prima volta al vertice dell'Iniziativa dei tre mari Hakan Fidan sarà domani e dopo domani a Dubrovnik per il summit x.com