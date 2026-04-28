Volley Trofeo dei Tre Mari | la Puglia di Scanferlato trionfa per il secondo anno di fila

Da brindisireport.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo giovanile di volley denominato Trofeo dei Tre Mari, la squadra della regione Puglia ha ottenuto il secondo successo consecutivo. La formazione, guidata dal tecnico locale, ha concluso la competizione con la vittoria finale, consolidando la propria posizione nel settore giovanile nazionale. La manifestazione si è svolta a Brindisi, dove si sono affrontate diverse squadre provenienti da varie regioni italiane.

BRINDISI - Il tecnico brindisino Claudio Scanferlato si conferma protagonista nel panorama giovanile del volley italiano. Alla guida della selezione regionale femminile pugliese, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il Trofeo dei Tre Mari, disputato lo scorso fine settimana tra.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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