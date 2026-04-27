Monreale esulta nel volley Adriano Zinna protagonista al Trofeo dei Tre Mari vinto dalla Sicilia
A Monreale, la passione per la pallavolo si è fatta sentire con forza durante il Trofeo dei Tre Mari, vinto dalla squadra della regione. Tra i protagonisti dell’evento, c’è stato anche Adriano Zinna, giovane atleta locale che ha preso parte alla competizione rappresentando la sua regione. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati e gli sportivi del territorio, che hanno seguito con attenzione la manifestazione.
Monreale si conferma protagonista nel mondo della pallavolo. Adriano Zinna, giovane atleta monrealese della A.S.D. New Gica Sport Monreale, è stato tra i protagonisti del prestigioso Trofeo dei Tre Mari 2026, contribuendo alla vittoria finale della rappresentativa siciliana. Convocato nell’ambito del progetto di Qualificazione Regionale Maschile, Zinna ha rappresentato con orgoglio la Sicilia e la città di Monreale in una delle competizioni più importanti della pallavolo giovanile del Sud Italia. La selezione maschile siciliana ha conquistato il primo posto, aggiudicandosi il Trofeo dei Tre Mari, a conferma dell’alto livello raggiunto dal movimento pallavolistico regionale.🔗 Leggi su Monrealelive.it
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