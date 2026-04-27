Monreale esulta nel volley Adriano Zinna protagonista al Trofeo dei Tre Mari vinto dalla Sicilia

A Monreale, la passione per la pallavolo si è fatta sentire con forza durante il Trofeo dei Tre Mari, vinto dalla squadra della regione. Tra i protagonisti dell’evento, c’è stato anche Adriano Zinna, giovane atleta locale che ha preso parte alla competizione rappresentando la sua regione. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati e gli sportivi del territorio, che hanno seguito con attenzione la manifestazione.

Monreale si conferma protagonista nel mondo della pallavolo. Adriano Zinna, giovane atleta monrealese della A.S.D. New Gica Sport Monreale, è stato tra i protagonisti del prestigioso Trofeo dei Tre Mari 2026, contribuendo alla vittoria finale della rappresentativa siciliana. Convocato nell’ambito del progetto di Qualificazione Regionale Maschile, Zinna ha rappresentato con orgoglio la Sicilia e la città di Monreale in una delle competizioni più importanti della pallavolo giovanile del Sud Italia. La selezione maschile siciliana ha conquistato il primo posto, aggiudicandosi il Trofeo dei Tre Mari, a conferma dell’alto livello raggiunto dal movimento pallavolistico regionale.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale esulta nel volley, Adriano Zinna protagonista al Trofeo dei Tre Mari vinto dalla Sicilia Notizie correlate Volley giovanile, il saccense Graffeo convocato al Trofeo dei Tre MariCalogero Graffeo, giovane pallavolista saccense dell'Apd volley club Sciacca e in forza alla Scalia Volley nel campionato di Serie B, è stato... Talenti monrealesi crescono: Ettore Di Maria e Adriano Zinna della New Gica scelti per il Club Italia AllargatoMonreale – La pallavolo monrealese celebra un traguardo senza precedenti: per la prima volta nella storia, due atleti della stessa società locale...