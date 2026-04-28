Volley serie B2 Ambra Cavallini la salvezza è sicura | Ora lottiamo per il sesto posto

L'Ambra Cavallini Pontedera ha conquistato la salvezza matematica nel campionato di volley serie B2 e potrà continuare a disputare la prossima stagione nel terzo livello del campionato nazionale. La squadra, che ha recentemente ottenuto il risultato, si prepara ora a concentrarsi sulla lotta per il sesto posto in classifica. La giocatrice ha dichiarato che l’obiettivo attuale è raggiungere questa posizione.

Salvezza matematica per l’ Ambra Cavallini Pontedera che festeggia la sua permanenza in B2 anche per la prossima stagione nel terzo campionato nazionale. Un obiettivo da sempre dichiarato dalla società che si è concretizzato grazie a questo spumeggiante e incerto rush finale di stagione: due successi consecutivi che hanno introdotto 6 punti preziosi nel forziere biancoblu cambiando così la sua fisionomia in classifica. Dalla zona bassa del girone a a ridosso della fascia alta in quindici giorni. Due settimane fa la distanza tra le pontederesi e la zona retrocessione era ancora troppo in bilico: il team di Tagliagambe era decimo con 28 punti,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B2. Ambra Cavallini, la salvezza è sicura: "Ora lottiamo per il sesto posto» Notizie correlate VOLLEY SERIE B2. L’Ambra Cavallini torna a mani vuoteTrasferta amara per l’Ambra Cavallini Pontedera che torna a mani vuote dalla trasferta a San Casciano dove non conquista nemmeno un set. Volley serie B2. L’Ambra Cavallini si smarrisce in trasferta. Castelfiorentino ha la strada spianataE’ sindrome da trasferta per l’Ambra Cavallini Pontedera? La gara a Castelfiorentino doveva essere la conferma della continuità dopo il punto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Volley serie B2. Ambra: Una vittoria importante; Volley serie B2 Ambra | Una vittoria importante; B2/F. La Perullo Volley a Pontedera perde la categoria, 3 a 0. Volley serie B2. Ambra tutto cuore strappa un punto alla capolistaAmbra Cavallini Pontedera tutta cuore e determinazione capace di strappare un punto alla forte capolista Nordac di Genova. In ... sport.quotidiano.net VOLLEY SERIE B2. Ambra al PalaZoli: Le fiorentine sono alla nostra portata»Tutto pronto per la ripresa del campionato per l’Ambra Cavallini Pontedera (nella foto Ambra Donati) che domani gioca la penultima gara del girone di andata, girone F. Le ragazze di coach Alessandro ... lanazione.it La società Ambra Cavallini si stringe intorno alla propria atleta Sofia Migliorini per la scomparsa della cara nonna. A Sofia e alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze - facebook.com facebook