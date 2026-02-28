Volley In Serie B i ragazzi di Cei devono iniziare a correre veloci per raddrizzare una stagione che sembra compromessa Massa Carrara affronta i ’famelici’ Lupi Pontedera

In Serie B, i ragazzi di Cei sono chiamati a reagire per risollevare una stagione difficile. La squadra affronta Massa Carrara in una partita che potrebbe essere decisiva, mentre i Lupi Pontedera si preparano a sfidare gli avversari. Dopo aver perso contro i Lupi Santa Croce, la squadra si concentra sul prossimo incontro per cercare di invertire il trend negativo.

Da un “lupo“ ad un altro. Dopo aver affrontato i Lupi Santa Croce, contro i quali ha perso malamente, la Pallavolo Massa Carrara questo pomeriggio ospita al Palazzetto dello Sport di Massa dei “lupi“ sulla carta ancor più famelici, quelli del Gruppo Lupi Pontedera che sono terzi in classifica con 33 punti all’attivo. Il campionato nazionale maschile di Serie B, conquistato con tanta fatica e merito, sta lentamente scivolando via dalla presa della compagine apuana che ormai da tempo è entrata in un loop negativo dal quale non riesce più ad uscire. Sono diventate 8 le sconfitte consecutive messe in fila dal coach Luca Cei e dai suoi ragazzi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley In Serie B il tecnico Cei approfitta della pausa di tre settimane per fare un bilancio della stagione. "Massa Carrara può e deve fare molto di più»Il campionato di Serie B maschile si è messo in pausa e per la Pallavolo Massa Carrara è tempo di un primo bilancio al termine di un girone d’andata...

Volley: quarto ko consecutivo per la squadra di Cei nel campionato di serie B. Massa Carrara in caduta libera. Anche a Grosseto non vince un setINVICTA SOLCAFFE 3 MASSA CARRARA 0 INVICTA SOLCAFFE GROSSETO: Lazzeretti, Spignese, De Matteis, Cordano, Corridori, Ferrari, Pellegrino,...

Volley serie BDopo due impegni consecutivi in casa, la Cavallino 4 Torri torna a giocare in trasferta e lo fa per quella che sembra la partita più difficile della stagione: oggi sarà infatti impegnata a San Mauro ... ilrestodelcarlino.it

Volley serie B maschile (Querzoli nelle Marche) e B1 femminile. Life365.eu, addio a Caliendo. Con la Moma al via MontevecchiLa classifica dice Querzoli, ma guai a snobbare una Sios Novavetro affamata di punti. Sfida polarizzata al ‘PalaCiarapica’ di ... msn.com

