Volley femminile Velasco presenta la stagione azzurra | le convocate per l’estate 2026

Il commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo femminile ha annunciato i programmi per la stagione 2026 e comunicato l’elenco delle atlete convocate per le squadre di prima e seconda divisione. La presentazione è avvenuta in un incontro ufficiale, durante il quale sono stati illustrati gli obiettivi e le scelte delle giocatrici per il prossimo periodo estivo. La lista include atlete provenienti da diverse società nazionali.

Il CT della Nazionale italiana ha illustrato i programmi stagionali e reso nota la lista delle atlete delle squadre A e B. La lista ufficiale delle 30 per la VNL sarà comunicata il 13 maggio Nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione azzurra, il commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo femminile, Julio Velasco, ha illustrato i programmi di lavoro per l’estate 2026 e reso nota la lista delle atlete che prenderanno parte agli impegni internazionali. La lista ufficiale delle 30 convocate per la VNL sarà comunicata il 13 maggio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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