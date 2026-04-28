Voli e biglietti sempre più cari | rincari record fino al 40% per i servizi extra come bagaglio e posto- Cosa sta succedendo

I costi dei voli continuano a salire, con aumenti record fino al 40% sui servizi aggiuntivi come bagaglio e posto a sedere. Questa tendenza colpisce anche i viaggiatori di Parma, che nei prossimi giorni dovranno affrontare tariffe più alte per le loro prenotazioni aeree. In aumento i prezzi dei biglietti e delle opzioni extra offerte dalle compagnie aeree, creando maggiori spese per chi pianifica di volare.

Brutte notizie per i parmigiani che hanno in programma di viaggiare nelle prossime settimane. Volare costa infatti sempre di più. E questo riguarda non solo il prezzo del biglietto, ma soprattutto tutto ciò che ruota attorno al viaggio: dalla scelta del posto al bagaglio in stiva, fino.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Temi più discussi: Voli e biglietti sempre più cari: rincari record (fino al 40%) per i servizi extra come bagaglio e posto; Biglietti aerei a prezzi bassi: perché non è detto che sia una buona notizia per l'estate; Voli sempre più cari: le compagnie alzano le tariffe di bagagli, posti e servizi extra. Come difendersi; Meno voli e biglietti più cari. Le previsioni dei prossimi mesi e i trucchi delle compagnie su bagaglio e posto.

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