Negli ultimi mesi, il settore aereo ha subito un aumento dei costi legato alla crisi dei carburanti scatenata dalla guerra in Iran, con il prezzo del cherosene che si è raddoppiato da febbraio. Questa situazione ha portato a una diminuzione dei voli disponibili e all’aumento dei prezzi dei biglietti, creando nuove dinamiche per i passeggeri. Le compagnie aeree adottano strategie per gestire il carico, come modificare le politiche su bagagli e assegnazione dei posti.

Rincari anche sui servizi a bordo e per i bagagli: così le compagnie cercano di resistere ma i rischi sono tanti per il settore aereo La crisi dei carburanti esplosa con la guerra in Iran sta facendo sentire i suoi effetti soprattutto nel settore aereo: da febbraio a oggi il costo del cherosene è raddoppiato con tutte le immaginabili ripercussioni che questo ha sull’utente finale. Sembra essere sul viale del tramonto l’era dei voli low-cost, dei viaggi in aereo con una manciata di euro perché, anche se la guerra dovesse interrompersi oggi, le ripercussioni saranno prolungate nel tempo a fronte di una carenza di materia generalizzata....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Meno voli e biglietti più cari”. Le previsioni dei prossimi mesi e i trucchi delle compagnie su bagaglio e posto

Notizie correlate

Leggi anche: Allarme voli in Europa: carburante agli sgoccioli, biglietti più cari e meno collegamenti per l’estate

Niente più bagaglio a mano gratuito su Lufthansa: dal 28 aprile arriva la nuova tariffa Economy Basic, ecco le compagnie aeree coinvolteViaggiare con un trolley in cabina senza costi aggiuntivi sta per diventare un ricordo anche sui voli delle compagnie di bandiera.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Biglietti più costosi, meno voli: come la guerra tra USA e Iran sta cambiando i viaggi estivi; Biglietti aerei a prezzi bassi: perché non è detto che sia una buona notizia per l'estate; Voli cancellati, biglietti e bagagli più cari: così le compagnie aeree reagiscono alla crisi; Voli, attenti al prezzo del trolley (e del posto): per pagare il jet fuel le compagnie rincarano i servizi accessori (del 40%).

Voli cancellati, biglietti e bagagli più cari: così le compagnie aeree reagiscono alla crisiDa Ita a Ryanair, da American Airlines a Delta: tutte le misure per garantire i viaggi questa estate nonostante il blocco a Hormuz che limita i rifornimenti ... repubblica.it

Caro carburanti e vacanze in aereo: perché è possibile trovare oggi biglietti a prezzi bassi (ma non è detto che sia una buona notizia)Offerte convenienti su molte tratte aeree, ma il caro carburante e la crisi di Hormuz potrebbero causare cancellazioni dei voli estivi ... ilfattoquotidiano.it

Boom delle prenotazioni di voli per i Mondiali di calcio: aumenti fino al 67% nelle città ospitanti. Le città ospitanti dei Mondiali di calcio 2026 iniziano a registrare un forte impulso nella domanda turistica a meno di due mesi dall'inizio del torneo. Le prenotazioni - facebook.com facebook

Battisti (aeroporto Palermo), 'crisi carburante Bisogna governare sistema'. Ad Gesap: "Se crisi in MO continuerà vedremo selezione naturale con meno voli marginali" #ANSA x.com