Korean Air ha comunicato un incremento dei supplementi sul carburante applicati ai biglietti aerei, con aumenti fino al 700%. La compagnia ha spiegato che questa decisione deriva dall’aumento dei prezzi del petrolio, che sta colpendo i costi operativi. La misura riguarda tutte le rotte e sarà applicata immediatamente, coinvolgendo sia voli nazionali che internazionali. La variazione si aggiunge ai costi già in crescita per i passeggeri.

Korean Air ha annunciato un nuovo e significativo aumento dei supplementi carburante che entrerà in vigore a maggio, con incrementi che in alcuni casi arrivano a circa sette volte rispetto ai livelli precedenti alla crisi energetica innescata a fine febbraio, nel contesto delle tensioni legate alla guerra in Iran e alla volatilità del mercato globale del petrolio. Secondo quanto comunicato dalla compagnia aerea, per i voli a corto raggio in partenza dall’aeroporto di Incheon verso destinazioni come Dalian, in Cina, e Fukuoka, in Giappone, il supplemento carburante passerà a circa 75.000 won (circa 50,85 dollari), rispetto ai 10.500 won (7,12 dollari) precedenti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Biglietti aerei sempre più cari: Korean Air aumenta i supplementi fino a +700% per la crisi del petrolio

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Il Boeing 747-8B5 di Korean Air HL7637 (CN / LN 40909 / 1529 - attivo) al Seoul Incheon (ICN). Korean Air Boeing 747-8B5 HL7637 (CN / LN 40909 / 1529 - active) at Seoul Incheon (ICN). @Yunhyeok Choi - facebook.com facebook