Sorpassi spericolati il tamponamento e la lite finita a pugni in faccia | condannati due giovani brianzoli

Due giovani sono stati condannati in relazione a un episodio avvenuto in una strada della provincia di Monza. Durante un sorpasso azzardato, uno dei conducenti ha tentato di frenare come reazione, ma è stato tamponato e coinvolto in una lite che è degenerata in una colluttazione a pugni. L'episodio ha coinvolto anche l’amico alla guida dell’auto che seguiva.

Monza, 24 Marzo 2024 - Per avere accennato una frenata come reazione alla guida spavalda dell'automobilista che lo precedeva è stato s uperato, costretto a fermarsi tra due vetture e affrontato dal conducente spericolato e dall'amico che era alla guida dell'auto rimasta dietro. Per cercare di scappare il braccato ha inserito la retromarcia finendo per tamponare l'auto alle sue spalle e allora è stato minacciato, aggredito con un pugno al viso e si è visto prendere a calci la sua vettura. Poi è stato scortato per raggiungere un bancomat e prelevare 500 euro per i danni all'auto. Le condanne . Una lite stradale andata in scena la sera del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sorpassi spericolati, il tamponamento e la lite finita a pugni in faccia: condannati due giovani brianzoli Articoli correlati Omicidio Bader, i due imputati condannati a 9 anni per la morte del 19enne ucciso a calci e pugni alla BarcaBologna, 24 febbraio 2026 – Omicidio alla Barca, il giudice Letizio Magliaro ha condannato a 9 anni ciascuno dei due imputati, Badreddine Krimi, 31... Leggi anche: Pugni in faccia e insulti a due ragazzi con la kippah davanti al supermercato