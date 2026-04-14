Gli imprenditori brianzoli a scuola di IA e cyber security con Marco Camisani Calzolari

Gli imprenditori della Brianza partecipano a un corso dedicato all’intelligenza artificiale e alla cyber security, guidato da Marco Camisani Calzolari. L’iniziativa mira a fornire competenze aggiornate su questi temi, con sessioni pratiche e teoriche. L’obiettivo è rafforzare le conoscenze digitali degli imprenditori locali, in un momento in cui le tecnologie e le minacce informatiche sono sempre più presenti nel mondo degli affari.

Gli imprenditori brianzoli ritornano sui banchi di scuola. A lezione di Intelligenza artificiale e di cyber security. Perché – i pericoli e al tempo stesso le risorse – arrivano proprio dalla rete, così che aggiornamenti e conoscenza in merito a queste tematiche diventando indispensabili.🔗 Leggi su Monzatoday.it Cybersicurezza, Ferretti (Protiviti): “Con Ia rivoluzione in investigazioni cyber”(Adnkronos) – "L’Ai sta rivoluzionando le investigazioni cyber: non è un supporto, è un amplificatore strategico che permette di scoprire ciò che gli... Cyber Security Expert: a Pisa un corso IFTS gratuito per entrare nel mondo della sicurezza informaticaUn’opportunità concreta per costruire una carriera in uno dei settori più richiesti del momento.