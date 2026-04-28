Nella zona tra Cecima e Serra del Monte, il corpo di una ragazza di 22 anni è stato trovato martedì 28 aprile in un burrone. La sua morte ha suscitato un mistero, con le autorità che stanno indagando sulle circostanze del decesso. La ricerca della giovane era partita qualche tempo prima, quando non si avevano più sue notizie. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

?? Cosa sapere Corpo di ventiduenne ritrovato martedì 28 aprile in un precipizio tra Cecima e Serra del Monte. Lesioni e segni di colluttazione sul corpo spingono la Procura di Pavia verso l'ipotesi omicidio. Il corpo senza vita di una giovane ventiduenne di Voghera è stato individuato stamattina, martedì 28 aprile, in fondo a un precipizio di ottanta metri tra Cecima e la frazione di Serra del Monte. La tragica scoperta è avvenuta intorno alle ore 10:00, quando un passante ha scorto una sag .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voghera, ritrovata nel burrone: giallo sulla morte della ventenne

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