Ventidue anni senza Marco Pantani l’ultima indagine sulla morte e il ‘giallo’ della statua ora in un magazzino

Il 14 febbraio 2004, il corpo di Marco Pantani venne trovato senza vita nella sua stanza dell'hotel Le Rose a Rimini, e oggi, a 22 anni di distanza, emerge un nuovo dettaglio: la statua dedicata al ciclista, che era stata collocata in piazza a Cesenatico, si trova ora in un magazzino. La statua era stata installata pochi mesi prima, ma è stata rimossa senza spiegazioni ufficiali, lasciando molti a chiedersi cosa sia successo.

Rimini, 14 febbraio 2026 – Ventidue anni senza Marco Pantani. Era il 14 febbraio del 2004 quando il corpo senza vita del Pirata venne ritrovato nella stanza dell'hotel Le Rose dove alloggiava da giorni. Da allora la Procura ha aperto tre indagini sulla tragedia del Pirata, arrivando tutte le volte alla stessa conclusione: Marco è morto per un' overdose di farmaci e cocaina. Uno scatto d'amore per Pantani. Tifosi in arrivo da tutta l'Italia Per la famiglia di Pantani il Pirata non era solo nel giorno in cui morì. Ma la famiglia del campione di Cesenatico non si è mai arresa, certa che il Pirata non fosse solo il giorno in cui morì. Tonina Pantani: "Emilien come Marco. Ora ha il suo orecchino" Alla Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, Emilien Jacquelin sta facendo parlare di sé anche per un dettaglio personale. Dopo aver indossato l'orecchino di Marco Pantani, donato da mamma Tonina, Emilien Jaquelin, biatleta francese che ha sempre parlato del suo amore viscerale per il Pirata ha omaggiato Marco durante la sprint di biathlon con un Momento da nodo in gola. Si parla spesso della rivalità fra Italia e Francia, in tutti i campi. Ma che bella la storia del transalpino Jacquelin. Nei giorni scorsi ha chiesto e ottenuto da mamma Tonina e papà Paolo l'onore di indossare in gara l'orecchino che fu di Marco Pantani.