Voci poetiche | il potere del silenzio per ritrovare la pace interiore

Il 28 aprile si terrà una nuova puntata della rubrica controVerso, dedicata alle voci poetiche. In questa occasione verranno presentati i nuovi componimenti di Antonio D'Angelo e Rosa Venuto. Il focus della rubrica è sul tema del silenzio come strumento per ritrovare la pace interiore. La presentazione avverrà in un contesto dedicato alla poesia e alla riflessione su questi argomenti.

? Cosa sapere La rubrica controVerso presenta i nuovi componimenti di Antonio D'Angelo e Rosa Venuto il 28 aprile.. I testi di Solofra e Acquedolci offrono strumenti poetici per la gestione dello stress quotidiano.. Martedì 28 aprile 2026, alle ore 06:01, la rubrica controVerso ha presentato i nuovi componimenti poetici della sezione Poesia del Giorno, offrendo ai lettori due visioni distinte attraverso i testi di Antonio D’Angelo e Rosa Venuto. L’iniziativa, curata da Gian Carlo Lisi, si propone come un ponte culturale tra la creatività degli autori e il pubblico, garantendo uno spazio gratuito per la diffusione della scrittura contemporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voci poetiche: il potere del silenzio per ritrovare la pace interiore Sacred Ground – A Love That Lasts Forever Notizie correlate Domenica delle Palme, il vescovo Gambelli: “Esercizio del potere come violenza, ritrovare la pace”Firenze, 29 marzo 2026 – Nel giorno solenne della domenica delle Palme, in cui è stato impedito al cardinale Pizzaballa e a padre Ielpo di celebrare... Leggi anche: Certosa è il paese del silenzio: il Sentiero della quiete è il percorso per ritrovare la pace