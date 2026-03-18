Certosa è il paese del silenzio | il Sentiero della quiete è il percorso per ritrovare la pace

Certosa, in Val Senales, viene chiamata il paese del silenzio. Tra le sue attrazioni principali c’è il Sentiero della quiete, un percorso pensato per chi cerca un momento di pace e tranquillità. Il sentiero si snoda tra paesaggi naturali e offre un’esperienza di relax senza interferenze. Chi visita questa località può immergersi in un ambiente calmo e silenzioso.

Certosa, in Val Senales, è conosciuto come il paese del Silenzio. L’esperienza più significativa è proprio il cosiddetto Sentiero della quiete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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