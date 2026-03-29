Nel giorno della domenica delle Palme, il vescovo ha commentato il tema del potere e della violenza, invitando a riflettere sulla necessità di ritrovare la pace. Durante la celebrazione, è stato sottolineato come l'esercizio del potere possa spesso tradursi in comportamenti violenti. La giornata ha visto anche il divieto di alcune manifestazioni pubbliche, attirando l'attenzione sui limiti alla libertà di espressione.

Firenze, 29 marzo 2026 – Nel giorno solenne della domenica delle Palme, in cui è stato impedito al cardinale Pizzaballa e a padre Ielpo di celebrare a Gerusalemme nel Santo Sepolcro, l'arcivescovo di Firenze fotografa "rigurgiti messianici violenti, condanne a morte pronunciate ed eseguite come mezzo per affermare il potere e manipolare il consenso; la guerra come strumento normale per affermare gli interessi nazionali o per dominare le tensioni internazionali, senza preoccuparsi di sacrificare miriadi di persone innocenti". Ebbene Gesù si identifica oggi e sempre "nelle decine di migliaia di vittime delle guerre, delle carestie, dell’indifferenza, sacrificate da e per il potere politico ed economico di pochi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica delle Palme, il vescovo Gambelli: “Esercizio del potere come violenza, ritrovare la pace”

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