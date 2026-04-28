Il contratto di Vlahovic con la Juventus scadrà tra circa due mesi, lasciando aperta la possibilità di una sua permanenza o di una nuova trattativa. Il club tedesco avrebbe messo in pausa l'interesse, preferendo un rinnovo breve con condizioni economiche simili a quelle di altri giocatori arrivati recentemente. Al momento, il giocatore sta valutando le opzioni, senza aver ancora preso decisioni definitive.

Dentro ad una sfida non proprio da effetti speciali, Dusan Vlahovic ha regalato la sensazione di poterli regalare seppur con un orizzonte temporale sotto ai piedi davvero limitato: pochi minuti, un bel po’ di preoccupazione per la difesa rossonera. L’attaccante serbo è fatto così, se c’è si sente, se non c’è manca e, in questa stagione, è mancato non poco alla nuova Juventus di Luciano Spalletti. Dusan è caduto in un infortunio tra i peggiori, si è rialzato, ha sbattuto su un nuovo fastidio, è ora si prepara per aiutare i compagni a tagliare il traguardo minimo, ma non per questo meno prezioso di un posto nella prossima Champions League:...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic, il Bayern può attendere: l'idea è un rinnovo breve con cifre "alla Yildiz"

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