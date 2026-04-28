Il 11 maggio un giornalista ha pubblicato un'inchiesta sulla famiglia di Palmoli che vive nel bosco, sollevando un dibattito sulla loro condizione. Nel frattempo, il tribunale per i minorenni sta valutando l'obbligo di istruzione e la tutela dei figli della famiglia. La vicenda riguarda un gruppo di persone che ha scelto di vivere isolato, con attenzione alle decisioni prese dal tribunale in merito alla tutela dei minori.

?? Cosa sapere Corrado Zunino pubblica l'11 maggio l'inchiesta sulla famiglia di Palmoli nel bosco. Il tribunale per i minorenni valuta l'obbligo di istruzione e la tutela dei figli. Corrado Zunino pubblica l'11 maggio il volume intitolato La famiglia nel bosco, un'inchiesta che ricostruisce la vicenda di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion nel nucleo di Palmoli. La narrazione si concentra sulla scelta radicale compiuta dai due genitori, i quali hanno deciso di trasformare l'a .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vivere nel bosco contro lo Stato: il dilemma della famiglia di Palmoli

La storia della famiglia nel bosco

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