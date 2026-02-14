Agrigento furti al liceo Politi e in città | allarme per la sicurezza e atti vandalici diffusi
A Agrigento, i furti nel liceo Politi e in diverse zone della città sono stati causati da gruppi di ladri che cercano merendine e oggetti di valore, alimentando il timore tra residenti e studenti. Questa serie di episodi ha portato a un aumento della vigilanza e a interventi più severi da parte delle forze dell’ordine, mentre si moltiplicano le segnalazioni di atti vandalici in vari quartieri. Un esempio concreto si è verificato recentemente al cimitero comunale, dove alcune tombe sono state danneggiate e saccheggiate durante la notte.
Agrigento, il Liceo Politi Sotto Assedio: Cresce l'Allarme per i "Ladri di Merendine". Agrigento è scossa da una serie di furti e atti vandalici che colpiscono scuole, edifici pubblici e persino il cimitero locale. L'ultimo episodio, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì 13 febbraio 2026, ha visto come bersaglio il liceo Scientifico e delle Scienze umane "Politi", con i distributori automatici danneggiati e svuotati. La situazione desta crescente preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico, e solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla necessità di interventi urgenti. Un'Escalation di Atti Criminali: Il Politi nel Mirino.
“Righi fascista”, liceo chiuso per atti vandalici. Il preside: “Pura brutalità”
Questa mattina il liceo scientifico Righi a Roma resta chiuso dopo gli atti vandalici del fine settimana.
Atti vandalici colpiscono il Museo dello strumento musicale : un allarme per la cultura
L’Associazione culturale Museo dello strumento musicale di Reggio Calabria esprime preoccupazione per l’ultimo atto di vandalismo subito dal museo.
