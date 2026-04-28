Vittime dell’amianto cresce l’allarme | +43% di malattie professionali I numeri

L’aumento delle malattie professionali legate all’amianto è stato del 43% rispetto agli anni precedenti, secondo i dati recenti. Le Aziende sanitarie della provincia hanno organizzato incontri con i professionisti e i servizi coinvolti per analizzare la situazione e affrontare le problematiche legate alla sicurezza e alla tutela della salute sul luogo di lavoro. La questione riguarda le persone esposte a materiali contenenti amianto durante l’attività lavorativa.

Vittime dell’amianto: sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Le Aziende sanitarie ferraresi fanno il punto della situazione con i professionisti e i servizi coinvolti su questa tematica. L’infortunio sul lavoro è un danno alla salute, che si verifica in occasione di lavoro, in modo violento, di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Lazio, allarme salute: malattie professionali su: +17% di casiUn’ondata di patologie legate all’attività lavorativa sta colpendo il territorio laziale, con un incremento del 17% delle segnalazioni registrate nel... L'allarme della Cisl nel Ravennate: infortuni in crescita e un boom di malattie professionali (+38%)La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, è per la Cisl Romagna un momento di riflessione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 28 aprile, giornata mondiale delle vittìme dell’amianto; Giornata vittime amianto, polemica in Piemonte. Deambrogio: Tema trascurato dalle istituzioni; Valmadrera, serata sul tema amianto con il docufilm Liberi di respirare; Giornata mondiale per le vittime dell’amianto: memoria e azione. AMIANTO, L’EMILIA-ROMAGNA TERZA REGIONE PER CASI REGISTRATIOggi si celebra la Giornata mondiale dedicata alle vittime dell’amianto, istituita nel 2005 insieme a quella sulla salute e sicurezza sul lavoro per sottolineare il ruolo centrale della prevenzione. I ... tvqui.it Giornata mondiale per le vittime dell'amianto, in Italia 7mila morti all’annoOggi, 28 aprile, ricorre la Giornata Mondiale delle vittime dell’amianto. È stata istituita nel 2005, in concomitanza con la Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in mod ... tg24.sky.it Lo ha dichiarato all'incontro «Le vittime dell'odio» al Memoriale della Shoah - facebook.com facebook “Stasera, il Parlamento europeo ricorda le vittime del disastro di Cernobyl. Quaranta anni dopo, le sue onde d'urto si fanno ancora sentire. Alle comunità che hanno perso tutto e alle generazioni che ancora vivono le sue conseguenze: l’Europa è al vostro fianc x.com